Setor do turismo e viagens gerou 7,7 biliões de euros em 2018

Sérgio Lemos

O setor de turismo e viagens contribuiu com 8,8 biliões de dólares (7,74 biliões de euros ao câmbio atual) para a economia global no ano passado e empregava 319 milhões de pessoas, indica um estudo do World Travel & Tourism Council (WTTC) divulgado esta quarta-feira.

O WTTC, fórum mundial da indústria de viagens e turismo, sublinha que, pelo oitavo ano consecutivo, o setor cresceu a um ritmo superior ao do PIB mundial. A riqueza gerada pelo turismo e viagens aumentou 3,9% em 2018, enquanto a economia mundial cresceu a um ritmo de 3,2%.

O relatório aponta que o setor gerou 10,4% de toda a atividade económica mundial e contribuiu com 319 milhões de empregos, o que representa um em cada 10 postos de trabalho no mundo.

O WTTC sublinha que nos últimos cinco anos o setor foi responsável por um quinto dos empregos criados em todo o mundo.

A presidente e CEO do WTTC, Gloria Guevara (na foto), afirmou, citada no comunicado, que "2018 foi outro ano de forte crescimento para o setor de viagens e turismo a nível global, reforçando o seu papel como motor de crescimento económico e criação de emprego".

A responsável referiu ainda que as previsões apontam para que "o setor contribua com 100 milhões de novos empregos nos próximos dez anos, sendo responsável por 421 milhões de postos de trabalho em 2029".