Setor do turismo espera verão recorde à boleia dos americanos

Os agentes do turismo antecipam novos recordes de visitantes e receitas este verão e já falam no melhor ano de sempre do setor. A forte procura por parte de turistas americanos, com maior poder de compra, será um dos motores de crescimento. Mas não só.

