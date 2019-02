Sonae Capital compra hotel de 4 estrelas em Lagos

A Sonae Capital vai assumir a exploração do hotel Aqualuz Suite Hotel Lagos, no Algarve, após ter concretizado a aquisição da empresa Aqualuz - Turismo e Lazer por 1 euor, informou a empresa em comunicado à CMVM.



"Na sequência da manifestação de intenção de venda pela sociedade Efanor Investimentos, [a Sonae Capital] adquiriu, à data de ontem, pelo valor de 1 euro, a sociedade Aqualuz – Turismo

e Lazer à sociedade Efanor Investimentos".



Nos últimos anos, a exploração do hotel Aqualuz Suite Hotel Lagos "tem acompanhado a evolução positiva do setor hoteleiro português, vindo a apresentar melhorias nos seus resultados operacionais e financeiros", refere o documento.

A unidade, de 4 estrelas, possui 30 estúdios, a que se junta uma dezena de suites standard, 129 suites T1 e quatro suites familiares, bem como quatro piscinas, um spa com serviços de massagens, restaurante e bar, cabeleireiro, entre outras facilidades, explica a empresa liderada por Miguel Gil Mata (na foto).

"A integração desta operação no segmento de hotelaria da Sonae Capital permitirá enriquecer o actual portefólio com mais uma operação no segmento sol e praia (a juntar às operações no Troia Resort), de contributo positivo ao nível do EBITDA, e desenvolver efeitos de rede na operação".



Segundo o comunicado, o ativo imobiliário em que o Hotel "Aqualuz Suite Hotel Lagos" opera é propriedade do Grupo Sonae Capital, mais concretamente da sua participada indirecta Bloco Q – Sociedade Imobiliária.





A Sonae Capital, além de explorar unidades no Porto e em Tróia, passa assim a desenvolver também a actividade de exploração hoteira no Algarve, que é um dos principais destinos turísticos nacionais, sendo responsável por um terço das dormidas totais em Portugal.