Mesmo assim, e apesar de reconhecer que o período de recuperação do setor será longo, Pedro Siza Vieira garante estar "convencido" de que "aquilo que fez o sucesso de Portugal como destino turístico nos últimos anos sairá reforçado neste horizonte". Esta é uma ideia que já tem sido defendida pelos vários operadores do turismo, que acreditam que a imagem de segurança de Portugal, bem com a resposta dada pelo país à pandemia do novo coronavírus, vão ajudar a atrair novos turistas.



"Mas não quero esconder nada", ressalvou o ministro. "Temos cenários pesados para o setor do turismo, este ano e, eventualmente, na segunda metade do próximo ano", afirmou.



Questionado ainda sobre uma "excessiva dependência" do turismo por parte da economia nacional, Pedro Siza Vieira rejeita essa ideia, salientando a "diversificação" que foi feita nas atividades económicas e nas exportações ao longo dos últimos anos.



"A nossa atividade turística é muito importante porque contribui para o equilíbrio da balança externa e cria emprego, mas a atividade económica está longe de se esgotar aí", apontou. No próximo ano, acrescenta, o turismo não vai dar um contributo tão grande para o emprego e para as exportações e terão de ser outros setores a aguentar a economia". Nessa altura, concluiu, "não vamos dizer que há turismo a mais, vamos é sentir falta da atividade turística".

