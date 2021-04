Turismo de Portugal: “Há hesitação nas reservas”, mas pode haver um “boom” de um dia para o outro

Sérgio Guerreiro, coordenador da Direção de Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal, diz que as reservas de passagens aéreas para Portugal ainda não estão a crescer, mas o cenário pode mudar de um momento para o outro.

