Turismo fecha 2020 em mínimos, com 26 milhões de dormidas

O turismo português fechou o ano de 2020 em mínimos históricos. Segundo a estimativa rápida publicada esta segunda-feira, 1 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os estabelecimentos de alojamento turístico nacionais terão registado 10,5 milhões de hóspedes e 26 milhões de dormidas, números que correspondem a quebras superiores a 60% e que representam os valores mais baixos desde 1993.Os dados do INE revelam que, durante o mês de dezembro, os estabelecimentos de alojamento turístico receberam 462,5 mil hóspedes, que foram responsáveis por 972,7 mil dormidas, números que correspondem a quebras de 70,7% e 72,3%, respetivamente, face ao mesmo mês do ano passado.Isto num período em que 50% dos estabelecimentos de alojamento estiveram encerrados ou não registaram qualquer movimento de hóspedes, uma percentagem que fica acima daquela que tinha sido registada em novembro, de 46,9%.Feitas as contas, no conjunto de 2020, Portugal recebeu 10,5 milhões de turistas, responsáveis por 26 milhões de dormidas, números que equivalem a quebras anuais de 61,2% e 63%, respetivamente. Assim, no espaço de um ano, o país perdeu quase 17 milhões de turistas, registando menos 44 milhões de dormidas."É preciso recuar até 1993, ano em que se registaram 23,6 milhões de dormidas, para se encontrar um número menor de dormidas", refere o INE.(Notícia em atualização)