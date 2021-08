Dormidas em alojamentos turísticos na UE caem para metade em 2020

O setor do turismo foi especialmente afetado pela pandemia e 2020 foi um ano crítico com o número de dormidas em alojamentos turísticos da União Europeia a cair para metade (52%) quando comparado com o ano anterior, de acordo com dados do Eurostat.



O número de noites passadas em 2020 em comparação com o ano anterior diminuiu em todos os Estados-Membros da UE. Chipre, Grécia e Malta foram os países mais afetados, com quedas superiores a 70%.



Com o levantamento das restrições durante o verão, os meses de julho e agosto contabilizaram 42% do total das noites passadas em alojamentos turísticos da União Europeia em 2020. Um valor que veio superar os números pré-pandemia contabilizados no mesmo período de 2019 (32%).

Este aumento contrasta com a descida abrupta na primavera verificada nos meses de abril e junho, com menos de 3% das dormidas em 2020, em comparação com 15% em 2019. No outono, embora a quebra tenha sido menos acentuada, o número de dormidas de outubro a dezembro caiu de 20% em 2019 para 13% em 2020.



Já este ano, em Portugal o arranque foi especialmente negativo com as dormidas nos alojamentos turísticos no país a cair 80% no primeiro trimestre, mas março mostrou alguns sinais de recuperação. A variação no número de dormidas em março foi de -66,5% face a igual período do ano passado, sendo que as quebras são inferiores às registadas em Fevereiro (-87,8%), de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).