Turismo mantém crescimento em outubro

Mais hóspedes, mais dormidas, mais proveitos. O setor turístico manteve, no mês de outubro, a tendência de crescimento que tem vindo a apresentar.





Os estabelecimentos de alojamento turístico abriram portas a 2,5 milhões de hóspedes, que se "multiplicaram" em 6,4 milhões de dormidas ao longo do mês de outubro, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). O número de hóspedes engordou 5,4% em relação ao mês homólogo, percentagem que compara com os 5,1% de setembro.





Apesar dos aumentos, as dormidas em outubro cresceram mais modestamente do que no mês de setembro, e o mesmo aconteceu com os proveitos. Estes aumentaram em 5,4%, contra os 6,8% do mês anterior, tendo atingido os 387,9 milhões de euros no décimo mês do ano.





Em oposição, o crescimento no mês de outubro ultrapassou o de setembro no rendimento médio por quarto disponível, que subiu 2,2% para os 50,3 euros, mais que os 1,7% do mês anterior, e o rendimento médio por quarto ocupado atingiu os 84,8 euros depois de um salto de 3,1%, maior que os 2,8% de setembro.





Já a estada média foi de 2,55 noites, uma redução de 3,2%, que significa períodos mais curtos de alojamento mas que pode, também, indicar maior rotatividade dos turistas pelos locais. Outro indicador em declínio é a taxa líquida de ocupação que, em outubro, diminuiu 1,2 pontos percentuais (p.p.) para os 48,7%, depois de em setembro já ter caído 1,3 p.p.