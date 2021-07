Turismo volta a crescer em maio com recuperação de estrangeiros

O setor do turismo voltou a recuperar durante o mês de maio, dando continuidade à tendência já verificada no mês anterior. O mercado interno volta a ser responsável pela maioria da atividade turística, mas, neste mês, já houve uma clara recuperação dos turistas estrangeiros.Os dados foram publicados pelo INE esta quinta-feira, 1 de julho, que dá conta de que, ao todo, os estabelecimentos de alojamento turístico nacionais receberam, em maio, 989.287 hóspedes, que foram responsáveis por mais de 2 milhões de dormidas. Estes números representam aumentos em torno dos 700%, em ambos os casos, face a maio do ano passado, quando, por conta da pandemia, a atividade turística ainda estava praticamente paralisada.Estes números são registados num mês em que já abriram mais alojamentos. Em maio, 35,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram qualquer movimento (muito abaixo da proporção de 50,4% que era registada em abril).A contribuir para esta recuperação voltaram a estar os turistas nacionais. No mês em análise, os 707,4 mil hóspedes residentes em Portugal foram responsáveis por 1,26 milhões do total de dormidas, números que correspondem a aumentos de cerca de 500% face a maio do ano passado.Já os 281,9 mil hóspedes não residentes responderam por 800 mil dormidas. Estes números representam aumentos homólogos superiores a 2.000% e 1000%, respetivamente.Feitas as contas, no conjunto dos cinco primeiros meses do ano, Portugal regista 2,22 milhões de hóspedes e 4,78 milhões de dormidas. Apesar da recuperação que tem sido sentida nos últimos meses, estes números ainda ficam muito abaixo de igual período do ano passado (quando ainda foram registados dois meses e meio de atividade turística normal, antes da chegada da pandemia). Entre janeiro e maio de 2020, Portugal registou 3,8 milhões de hóspedes e 9,3 milhões de dormidas.