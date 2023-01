Vão nascer 60 novos hotéis este ano

Unidades hoteleiras que vão ser inauguradas em 2023 vão trazer para o mercado mais 6.300 quartos, fazendo subir a capacidade hoteleira em 5,5% face a 2022. A maior fatia dos novos hotéis, 32%, fica em Lisboa e a menor no Algarve e Madeira com dois ou três em cada região. Inflação e aumentos dos custos trazem “nuvens no horizonte”, prevê o setor.

Vão nascer 60 novos hotéis este ano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Vão nascer 60 novos hotéis este ano O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar