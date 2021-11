Verão ajudou, mas dois terços dos alojamentos estão vazios

A retoma da atividade turística foi mais evidente durante o verão, mas não chegou para compensar o resto do ano. No conjunto dos nove primeiros meses do ano, a taxa de ocupação é de apenas 35%.

