Via Verde e Booking.com fazem parceria comercial

A Via Verde e a Booking.com estabeleceram uma parceria comercial que permite aos clientes que façam reservas de viagens ou estadias através da página conjunta de ambas as empresas beneficiar de um desconto de 4% nas portagens das autoestradas da Brisa.



A parceria traduz-se, por exemplo, que quem efetue reservas através do site conjunto no valor de mil euros obtenha um saldo para pagamento de portagens no montante de 40 euros em todas as autoestradas da rede Brisa Concessão Rodoviária (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A13 e A14).





Os clientes têm de aderir, de forma gratuita, ao programa Viagens & Vantagens, no site da Via Verde. Após terem aderido, podem então aceder à plataforma de reservas Booking.com através do site da Via Verde e reservar a viagem e estadia.Ao montante das reservas efetuadas corresponderá 4% do valor em saldo para pagamento de portagens, sendo que esta promoção acumula com outros descontos da Booking.com.A campanha conta com o surfista Frederico Morais (Kikas) como protagonista.