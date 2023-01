Vila Galé vai abrir quatro hotéis em Portugal este ano

Em 2023, o Vila Galé vai abrir quatro novas unidades, antecipando algumas datas. O investimento nestas quatro novas unidades fixa-se entre 35 a 40 milhões de euros, revelou Jorge Rebelo de Almeida, fundador do segundo maior grupo hoteleiro do país, que adianta, sem detalhes, que vai começar a construir três novos hotéis no Brasil.



Em Beja, o grupo vai abrir a 1 de junho o Nep Kids, o primeiro hotel do país dedicado a crianças. E a 1 de abril o Monte do Vilar, de turismo rural.



Mais tarde a 1 de julho abre as portas o hotel no Convento de Tomar, assinalando o início da festa dos Tabuleiros.

Por fim, nos Açores o grupo antecipa para 11 de maio a abertura do Vila Galé em S. Miguel.

Para obras de renovação, este ano, o grupo vai investir 5 milhoes, revelou Jorge Rebelo de Almeida.





