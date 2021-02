Visabeira reabre Montebelo Príncipe Perfeito e mantém abertos Lisbon e Aguieira

A cadeia hoteleira Montebelo, do grupo Visabeira reabre esta segunda-feira, 1 de fevereiro, o Montebelo Príncipe Perfeito Viseu Garden Hotel, que tem 47 quartos e foi recentemente remodelado e modernizado, na cidade de Viseu, mantendo abertos o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, na Barragem da Aguieira, em Mortágua, e o Montebelo Lisbon Downtown Apartments,em Lisboa.

"Numa altura em que Portugal está sob estado de emergência, a cadeia Montebelo Hotels & Resorts vai manter em funcionamento três das suas sete unidades hoteleiras no país, respondendo, desta forma, a todos quantos por razões profissionais tenham que circular e pernoitar na região Centro ou em Lisboa", anuncia a rede hoteleira da Visabeira, em comunicado.

No caso do Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, trata-se de um aldeamento turístico constituído por 155 apartamentos e "vilas" de diversas tipologias.

O Montebelo Lisbon Downtown Apartments é comporto por um conjunto de 18 apartamentos turísticos, localizados na Rua da Prata, em plena Baixa Pombalina.

Entretanto, "encontram-se temporariamente encerrados, previsivelmente até final de fevereiro", as restantes quatro unidades da rede hoteleira da Visabeira - o Montebelo Viseu Congress Hotel e o Montebelo Palácio dos Melos Viseu Historic Hotel, ambos em Viseu, o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel, em Ílhavo, e o Parador Casa da Ínsua by Montebelo Hotels & Resorts, em Penalva do Castelo.

A reabertura de cada hotel "estará sujeita a confirmação, mediante uma análise atenta e cuidada da evolução da situação atual e das indicações das autoridades competentes", refere o grupo hoteleiro, observando que "todos os hóspedes com reservas efetuadas para o período de encerramento das unidades serão contactados, oferecendo a possibilidade de alteração da estadia para um dos hotéis em funcionamento, ou das datas de estadia para outro período no presente ano, mediante disponibilidade e reserva antecipada".