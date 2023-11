Esta não é uma certidão de óbito da Web Summit

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um "homem-noiva", o astronauta a servir café ou a sessão de yoga para relaxar durante o corrupio da Web Summit. Percorrendo parte dos "1.099 campos de ténis" que a organização do evento diz ocupar no Parque das Nações, é possível ver um rio de gente, mas nada que se pareça com aquela descrição. E Cíntia Mano tem saudade: "O que eu sinto falta é dessa coisa mais engraçada, mais espontânea, mais autêntica", diz ao Negócios a empresária brasileira que vive em Portugal há seis anos. Não tendo faltado a qualquer edição desde 2018, a CEO da Coreangels – uma comunidade de "business angels" com sede em Portugal – encontra-se numa posição privilegiada para fazer o balanço destas Web Summit à beira Tejo: "Antes era uma coisa mais alternativa, mais inovadora na experiência em si também".

Houve uma altura em que havia um tipo vestido de noiva (...) Havia um astronauta a servir café (...) Havia uma sessão de alongamento de yoga no meio do Web Summit.

Cíntia Mano

CEO da Coreangels

E é aqui que entram o vestido de véu e o traje espacial. "Teve uma altura em que havia um tipo vestido de noiva, porque tinha feito uma app de gestão de casamento. Mesmo os patrocinadores: havia um sujeito que estava vestido de astronauta a servir café da Delta para as pessoas. Eram coisas que faziam pensar", diz-nos Cíntia Mano. "Havia também uma sessão de alongamento de yoga no meio do Web Summit, porque é um evento em que se caminha muito, as pessoas ficam exaustas". "Era menos ‘mainstream’ e menos corporativa", enquanto hoje há "muitos ‘stands’ de grandes empresas que não estão ali necessariamente para interagir com startups, por exemplo". Mesmo este ano, apesar de várias gigantes mundiais, como Google, Amazon, Meta ou Siemens terem "puxado o tapete" a Paddy Cosgrave quando este deu a opinião sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Cíntia Mano, uma repetente na Web Summit

Será que a Web Summit se tornou refém dessas tecnológicas? "Não sei se ficou refém, porque a Web Summit é uma experiência muito diversa para cada um", diz Cíntia Mano. "Para mim, que estou aqui para ver startups e estar com investidores, não me faz a menor diferença ter ali um ‘stand’ da Google. Não impacta, mas pode ser que certas pessoas venham cá para ver as grandes empresas", admite. "União entre startups e grandes empresas até é fixe" Também Nuno Godinho, responsável pelas iniciativas de inovação e tecnologia da Velv, tecnológica que desenvolve software, tem a perceção de que as grandes empresas tomaram conta dos grandes espaços da Web Summit. Em 2016, na primeira edição do evento, além de haver "menos gente", havia outro destaque para as startups, recorda. "Agora, acho que estão reduzidas só aqui a estas bancadas mais pequenas e já se vê uma rotatividade de empresas diferentes", em dimensão e proveniência. "As empresas foram percebendo que: ‘ok, há investidores, há grandes empresas, o ‘networking’ é bom’".

Nuno Godinho, um repetente na Web Summit

Resultado? "Se eu tiver uma startup e o meu mini-stand estiver ao lado de uma grande multinacional, posso capturar um investidor", afirma. "Esta união entre startups e grandes empresas até é fixe", conclui Nuno Godinho, que transporta numa t-shirt azul clara um crachá a convidar à "boa onda": "I came to surf". "Evento único" para startups Num desses stands, encontramos também Gheorghe Mates, discreto empreendedor que detém a tecnológica romena Zynk. Quais são então as diferenças face às edições anteriores? A perceção é a mesma de Cíntia e Nuno: "Acho que havia mais startups antes [em 2018]. Não me lembro de ter tantos pavilhões, mas havia muito mais ‘stands’. Agora, vejo que aparecem empresas maiores". A organização da Web Summit refere, no entanto, a participação recorde de 2.600 startups este ano.

Gheorghe Mates foi à Web Summit pela segunda vez. E, ao contrário de 2018, nota que “agora aparecem empresas maiores”. O evento, no entanto, continua a ser único”

Após ter lançado um novo produto, Gheorghe Mates acredita que este "é um bom lugar" para encontrar oportunidades, considerando que é "um evento único" com uma "atmosfera muito boa" para startups e investidores. "Participámos em bastantes outros, como o Mobile World Congress, Hannover Messe, mas são mais orientados para negócios, B2B". Preferiram ficar? "Sim, somos empreendedores" Se esta foi a Web Summit das desistências a verdade é que nem todas as grandes empresas aderiram ao boicote liderado por Israel. É o caso da Maersk, a gigante da logística que tem no sorriso de Maha Abdou um cartão de visita. Responsável por captar talentos, Maha revela que está na Web Summit "para contratar". No ano passado não esteve presente, mas a empresa fechou contrato com "mais de 10 pessoas" no evento.

[A Maersk não fez boicote] porque somos empreendedores, estamos mais preocupados com as oportunidades. Estamos sempre a crescer.

Maha Abdou

Caçadora de talentos da Maersk

Vamos diretos ao assunto: porque é que a Maersk, ao contrário das grandes tecnológicas, preferiu marcar presença? "Somos empreendedores, estamos mais preocupados com as oportunidades. Estamos sempre a crescer e temos de pensar para a frente". Primeira tentativa de internacionalização Wesley Bichoff, fundador da startup Hoff Analytics, que mapeia construtoras e obras em cidades através de inteligência artificial, está a sair do "ninho" brasileiro pela primeira vez e escolheu Lisboa para se lançar para a Europa, concordando que é um evento inevitável para startups e empresas de tecnologia.

Já Maha Abdou, que está em Portugal “para contratar”, é uma estreante.

Já tinha estado na Web Summit do Rio de Janeiro, verificando que as grandes diferenças são as nacionalidades – "70 % do evento eram brasileiros" – e o número de participantes, que na cidade carioca ultrapassou os 20 mil (face aos 70 mil desta edição na capital portuguesa). Já "em relação à organização, tudo é muito parecido". E os resultados, garante, foram "muito melhores aqui". Uma avalanche de conteúdos Na Web Summit, há ainda quem seja atraído pelos debates, que já não contam com as figuras de renome de outras edições – constatação que irritou Katherine Maher, CEO da Web Summit, numa conferência de imprensa. No entanto, Cíntia Mano desvaloriza, soltando um riso. "São tantos oradores, há tantos conteúdos…", que a dificuldade é mesmo acompanhar o que se quer ver. "No primeiro ano fiquei completamente desesperada, porque fui para casa e falei assim: ‘Eu não vi nada’! Realmente não dá para ver tudo, é impossível". É uma experiência típica da Web Summit sentir o atropelo das diferentes "talks". Só esta sexta-feira, das 9h30 às 12h, a agenda do evento tinha 76 entradas, algumas com uma hora de duração, mas a maioria com 15, 20 ou 30 minutos. Noutros casos, mais raros, "shots" de 4 minutos (por exemplo, sobre cadeias de abastecimento). Os amantes do futebol devem ter-se sentido particularmente perdidos na terça-feira, tendo de escolher entre três painéis que decorriam em simultâneo: Roberto Carlos/Gilberto Silva, Patrice Evra ou Eric Dier. Ao longo do dia, entre painéis, sessões de perguntas ou conferências de imprensa, houve 17 momentos de futebol, 12 deles à tarde – num espaço de apenas duas horas e meia. É só um exemplo. O truque, diz Cíntia Mano, "é focar mais, ver palestras, mas também estar com pessoas".