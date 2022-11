Daniela Braga apresenta Accelerat.ai, co-financiada a 75% pelo Governo

Leia Também Daniela Braga é a 42.ª Mais Poderosa de 2022

A conferência de imprensa com Daniela Braga, CEO e fundadora da Defined.ai, terminou antes da hora do almoço no Media Village da Web Summit. A empresária portuguesa anunciou o lançamento de um novo projeto de Inteligência Artificial (IA), o Accelerat.Ai, uma iniciativa co- financiada pelo governo português no âmbito do programa de recuperação e resiliência (PRR).Segundo Daniela Braga, trata-se de um consórcio de empresas e instituições para explorar uma nova tecnologia que traz uma abordagem revolucionária aos dados, com um potencial grande impacto no atendimento ao cliente tanto para o setor público como para o privado."Em 22 anos de carreira, tenho visto a falha entre Europa e EUA em termos de desenvolvimento de IA e acredito que Portugal pode ser um farol de inovação na Europa", frisou a empresária no ramo da IA, explicando que o continente está "10 mil milhões de euros por ano e 10 anos atrás dos EUA no que respeita a paridade" neste setor.Com a Accelerat.Ai, serão criados 150 empregos todos em Portugal, "não querendo dizer que não tenhamos de importar pessoas mas todas têm de estar em Portugal", frisou a empresária portuguesa a operar nos EUA. O projeto pretende acelerar a digitalização através de Conversational AI, promovendo a automação de agentes virtuais."Pensem na capacidade de comprar bilhetes ou submeter a candidatura à universidade ou impostos com ajuda de um agente que vos guia através de um interface e com o qual podem conversar" disse, explicando que será aplicado sobretudo ao apoio ao cliente, sendo porém utilizável por qualquer interação com empresa ou instituição pública.O consórcio, criado no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do IAPMEI, implica um investimento de 34,5 milhões de euros, com 75% das verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.