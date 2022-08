Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone

Bilhete de Identidade Cargo: Co-fundadora e CEO da Defined.ai

Naturalidade: Nasceu no Porto, em 1979

Formação: Licenciatura em Língua e Literaturas Modernas e Estudos Portugueses, na Faculdade do Porto, mestrado em Linguística Aplicada, na Universidade do Minho, e doutoramento em Tecnologia de Voz, na Universidade da Corunha.