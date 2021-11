PRR: “Estamos empenhados em fazer parte dessa jornada”, diz responsável da Via Verde

A Via Verde apresentou um conjunto de iniciativas no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, nos eixos da descarbonização e digitalização da mobilidade.

PRR: “Estamos empenhados em fazer parte dessa jornada”, diz responsável da Via Verde









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: PRR: “Estamos empenhados em fazer parte dessa jornada”, diz responsável da Via Verde O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar