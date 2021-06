Assine o Negócios e aceda sem limites, no pc e no smartphone

Este é o ponto de partida do terceiro painel do “EDP Business Summit 2021 – Leaders and Corporations committed to the Energy Transition”, a decorrer no próximo dia 17 de junho.



Trata-se de um evento digital que vai reunir decisores e empresas de vários países para partilhar e discutir princípios e práticas para acelerar a transição energética das empresas, para imaginar novas soluções, para assumir e incentivar a mudança.





Um dos oradores presentes neste painel é Roger Atkins, fundador da consultora ‘Electric Vehicles Outlook’, um dos maiores embaixadores da mobilidade elétrica, com 30 anos de experiência no setor automóvel e 15 no setor híbrido e elétrico.



Jan Burdinski, diretor executivo e líder das relações governamentais europeias na Hyundai Motor Company, onde é responsável pelas relações governamentais e comunicação corporativa para as marcas Gyundai e Kia, será outro dos oradores.



A eles juntam-se Koen Noyens, CEO da EVBox, empresa de referência no setor das infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, e Pedro Vinagre, administrador da EDP Comercial.