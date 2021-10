França vai preparar sanções caso Londres recuse atribuir as licenças de pesca

O Governo francês anunciou este domingo que vai preparar uma lista de sanções contra o Reino Unido caso Londres se recuse a atribuir, até 31 deste mês, as licenças a que considera ter direito para pescar nas ilhas anglo-normandas.Numa entrevista ao canal de televisão France 3, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus francês, Clément Beaune, lembrou que as licenças são atribuídas no quadro da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) - "Brexit" - e que Paris não está a pedir favores a ninguém."Não pedimos nenhum favor. Pedimos a aplicação do acordo, na íntegra, e ainda não conseguimos", afirmou Beaune, admitindo, porém, que, nos últimos dias, o diálogo foi retomado, mas que os avanços são ainda "insuficientes".Beaune indicou que, a pedido do primeiro-ministro francês, Jean Castex, os membros do Governo vão elaborar nos próximos dias a lista de sanções e adiantou que, por exemplo, será limitado o direito dos pescadores britânicos a desembarcarem as suas capturas em portos franceses.O conflito pelos direitos de pesca dos franceses nas águas das ilhas anglo-normandas sob jurisdição britânica já dura há vários meses e apresenta diversos picos de tensão política.No início do mês, Castex exigiu à Comissão Europeua "maior firmeza" em elação a Londres e avisou que, caso não cumprisse os seus objetivos, denunciaria os acordos de Brexit e a cooperação bilateral, que inclui nomeadamente os de controlo dos fluxos de imigrantes irregulares que tentam entrar no Reino Unido pela costa francesa.