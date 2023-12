O peso das bolsas no PIB

Partilhar artigo



Antes de deflagrar a crise dot.com, no virar do século XX para o XXI, Warren Buffett, conhecido investidor e milionário norte-americano, defendeu que a evolução da relação entre a capitalização do mercado de valores mobiliários e o produto interno bruto (PIB) é a "melhor forma de avaliar a valorização das bolsas num determinado momento". Desde então, este rácio, que compara o tamanho da bolsa com o da ...