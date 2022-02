Evolução demográfica: O mundo está a envelhecer

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O peso da população idosa tem vindo a aumentar, e assim vai continuar nos próximos anos, embora o nível e o ritmo de progressão variem consoante o país. Na vanguarda do "problema" estão as economias mais desenvolvidas. A prosperidade e o avanço da medicina estendem a expectativa de vida para níveis nunca imaginados, e as inerências da sociedade de consumo contribuem para a diminuição do número de nascimentos....