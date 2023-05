Imobiliário: Preços imparáveis

As casas valorizaram, em média, 16% ao longo de um ano em Portugal, de acordo com os dados de mercado. Mas, nas rendas, o aumento médio atingiu 31% no mesmo período. Há oportunidades de compra para arrendamento, mas é preciso ser muito seletivo.



Deco Proteste 10:40







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A subida das taxas de juro ao longo de 2022, que prossegue, parece ainda não ter afetado o dinamismo do setor imobiliário em Portugal. Na mais recente recolha de dados de mercado, a Proteste Investe constatou uma valorização média de 16% do preço dos imóveis nas principais cidades do país, entre abril de 2022 e abril de 2023. Naturalmente, este número varia consideravelmente consoante o concelho/freguesia e a tipologia, referente à... Saber mais deco proteste Imobiliário rendas habitação casas

Imobiliário: Preços imparáveis









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Imobiliário: Preços imparáveis O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar