Indonésia, aposta emergente

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Em junho de 2020, retirámos as ações indonésias das nossas carteiras. Na altura, a economia indonésia estava entre as mais afetadas pela pandemia na Ásia e havia preocupações sobre o financiamento das despesas públicas.A Indonésia tem poucas poupanças. Na maior parte da última década, a balança corrente esteve no vermelho (défice de 2 a 3% do PIB). Por outras palavras, o paí...