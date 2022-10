O bicho-papão da inflação arrasa

Partilhar artigo



Uma das palavras mais pronunciadas nos dias que correm é inflação, e sempre com uma conotação negativa. Traduzida por uma subida generalizada dos preços dos produtos que compra no dia-a-dia reflete-se no montante da fatura final a pagar. Com 1.000 euros hoje compra menos produtos que há um ano. Os bens de consumo não são, contudo os únicos afetados. A inflação funciona como uma espécie de monstro para as poupanç...