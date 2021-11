IMF – Inflação dos EUA levou o Eur/Usd para mínimos de 16 meses

| Turquia cortou taxas em mais 100 pb; Lira caiu para novos mínimos



O Banco Central da Turquia foi ao encontro das expetativas do mercado e realizou um corte de 100 pontos base à sua taxa de juro de referência, levando-a para 15%, mesmo após a inflação ter atingido o marco de 20% e a lira ter recuado para mínimos históricos. Com esta decisão, o Banco demonstrou o seu apoio aos apelos de estímulos do Presidente, Tayyip Erdogan. Os analistas têm criticado esta sequência de decisões, considerando a flexibilização monetária prematura, que deixa as taxas reais em território fortemente negativo e vai em "sentido contrário" da tendência mundial. A lira turca reagiu em forte queda (6%) a este anúncio. Face ao dólar, a moeda transaciona em torno das 11 liras e face ao euro em órbita das 12.60 liras – ambos correspondentes a mínimos históricos. No entanto, o Banco Central revelou ainda que espera que terminar o ciclo de cortes no próximo mês, ou seja, ainda irá baixar mais os juros.





A nível cambial, o Eur/Try tem vindo a registar fortes ganhos desde outubro, transacionando agora em máximos históricos, já próximo das 13 liras. Os indicadores continuam a apontar para uma subida do par para o curto/médio prazo, sendo esperado uma quebra ao nível das 13 liras nas próximas semanas.



| Áustria impõe confinamento total a partir de hoje; Alemanha poderá seguir exemplo



A Áustria tornou-se no primeiro país da Europa Ocidental a reimpor um confinamento total a nível nacional devido à Covid-19. O anúncio foi feito na passada sexta-feira e entrou hoje em vigor. Para além disto, a Áustria revelou que irá exigir que toda a população seja vacinada a partir de fevereiro, uma decisão que deverá gerar algum descontentamento num país onde o ceticismo em relação às vacinas é elevado. Já a sua "vizinha", Alemanha, advertiu que poderá seguir o exemplo, criando uma onda de "choque" nos mercados financeiros, preocupados com as consequências económicas destas medidas. É de notar que uma quarta vaga de infeções leva atualmente a Alemanha a registar o maior número de casos diários desde o início da pandemia, colocando o país numa emergência nacional, com o Ministro da Saúde, Jens Spahn, a advertir que as vacinas, por si só, não serão suficientes para reduzir o número de casos.



A nível técnico, com as perdas das últimas semanas, o Eur/Usd intensificou a perspetiva bearish que vinha a apresentar, renovando mínimos de 16 meses, abaixo dos $1,13. Para o longo-prazo, o par continua a apresentar uma perspetiva bearish, à medida que transaciona dentro do canal de tendência descendente (vermelho tracejado). Contudo, para o curto-prazo zona entre os $1,1250 e $1,13 poderá oferecer suporte ao par.



| Crude em mínimos de mais de 1 mês



Pela quarta semana consecutiva, os preços do petróleo registaram uma variação semanal negativa, recuando cerca de 4%, atingindo mínimos de mais de 1 mês. Os investidores continuam a aguardar uma decisão da administração de Joe Biden, presidente dos EUA, sobre se irá aceder às reservas estratégicas norte-americanas para enfrentar a subida dos preços dos combustíveis no país. A China também está a trabalhar neste tema, pensando também usar as suas reservas estratégicas. As quedas da matéria-prima também resultaram de comentários da Agência Internacional da Energia (AIE) e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que alertaram para o iminente excesso da oferta do petróleo, numa altura em que a pandemia de Covid-19 começa a ganhar novo ímpeto na Europa, com vários países a aumentaram as restrições de circulação, o que poderá afetar a evolução da procura.



Tecnicamente, com as perdas das últimas semanas, o crude dissipa a perspetiva bullish, que vinha a apresentar desde meados de agosto. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD suportam esta mudança na perspetiva, uma vez que apresenta um sinal de "venda". Os preços do "ouro negro" seguem assim já abaixo do suporte dos $80, preparando-se para fazer um teste aos $75.



| Preços do ouro estáveis perto de máximos de junho



O ouro registou uma semana sem grande variação, seguindo perto de máximos de junho. Por um lado, os receios com o aumento da inflação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, intensificaram a atratividade do ouro como ativo de refúgio e cobertura contra o aumento dos preços. Por outro, a valorização do dólar norte-americano e as declarações feitas por membros da Fed, que afirmaram estarem otimistas em relação à recuperação do mercado laboral no próximo ano e que esta subida da inflação é apenas temporária, limitaram ganhos mais expressivos do metal precioso.



Tecnicamente, com a consolidação desta semana, o ouro começa a apresentar uma perspetiva mais neutra a curto-prazo, à medida que consolida acima dos $1850. Os indicadores técnicos suportam esta perspetiva, podendo indicar que os preços do metal precioso irão continuar a consolidar acima dos $1850 no curto/médio-prazo.



