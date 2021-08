IMF – EUA criaram mais empregos que o esperado; Eur/Usd abaixo dos $1,18

| Libra em máximos de 4 meses, com BoE a traçar caminho para remoção de estímulos

A libra britânica subiu para máximos de 4 meses face ao euro, já abaixo das £0,85 por euro, após o Banco de Inglaterra ter apresentado os seus planos para começar a remover os estímulos monetários. O BoE manteve todos os instrumentos inalterados na reunião da semana passada, mas revelou que iniciará os cortes do programa de QE quando a taxa de juro atingir 0,5%. É de notar que as orientações anteriores, datadas de junho de 2018, declararam que o Banco não começaria a desencorajar a compra de obrigações até que a taxa bancária estivesse próxima de 1,5%. A inflação britânica saltou para 2,5% em junho e o BoE afirmou, num novo conjunto de previsões, que estava a caminho de subir ainda mais acima da sua meta de 2% nos próximos meses. O BoE também disse que ainda esperava que a economia britânica crescesse 7,25% em 2021, inalterada em relação à sua previsão de maio, uma das taxas de expansão mais rápidas entre as grandes economias ricas, depois da sua queda de quase 10% no ano passado. Mas aumentou ligeiramente a sua estimativa de crescimento em 2022 para 6% em relação à previsão anterior de 5,75%.



No longo prazo, o comportamento do Eur/Gbp é lateral desde o final de 2017, num intervalo largo, que compreende valores entre £0.83 e £0.95 libras. No curto-prazo, o par tem vindo a lateralizar, com o uma forte resistência a £0.8725, já testada várias vezes. Como suportes encontra-se o nível dos £0.85.







| EUA criaram mais empregos que o esperado; Eur/Usd abaixo dos $1,18

O Eur/Usd perdeu terreno na última semana, regressando a níveis abaixo dos $1,18. A subida resultou em grande parte de um dólar mais forte, principalmente na sexta-feira, após um robusto relatório de emprego dos EUA de julho. Os Nonfarm Payrolls fixaram-se em 943 mil postos de trabalho, face aos 938 mil criados em junho e acima dos 870 mil esperados. Já a taxa de desemprego recuou de 5,9% em junho para 5,4% em julho. Os números marcam mais um passo em direção à meta da Fed de um progresso "substancial" na recuperação do mercado laboral. Já na Zona Euro, a atividade económica "disparou" em julho, registando o ritmo de expansão mais rápido em 15 anos, à medida que a remoção gradual de restrições contra o Covid-19 e uma aceleração nos programas de vacinação impulsionam o dominante setor terciário do bloco da moeda única. O PMI Compósito (indústria + serviços) da IHS Markit subiu assim de 59,5 pontos em junho para 60,2 em julho – o nível mais elevado desde 2006 e bem acima do limiar de contração/expansão de 50 pontos.



A nível técnico, com as perdas da última semana, o Eur/Usd intensificou a perspetiva bullish que vem a apresentar para o médio-prazo. O par falhou o teste ao limite superior do canal de tendência ascendente (vermelho), acabando por corrigir em baixa. Atualmente o suporte dos $1,1750 amparou o par, mas não está fora de questão uma queda até aos $1,17 nos próximos dias.







| Receios da variante Delta da Covid-19 continuam a afetar preços do petróleo

Após os ganhos da semana anterior, os preços do petróleo regressaram às perdas, registando uma queda semanal de mais de 5%. Os preços do crude foram pressionados, sobretudo, pelo aumento do número de casos da variante Delta da Covid-19, que está a subir na China, o maior importador de crude, com os investidores atentos à evolução da pandemia nesta região. Os inventários de crude norte-americanos aumentaram em 3,6 milhões de barris na última semana, afetando também o sentimento, visto que os analistas apontavam para uma queda de 3,1 milhões. Contudo, o escalar de tensões no Médio Oriente, com o ministro da Defesa de Israel a avisar que o seu país está preparado para atacar o Irão, na sequência do ataque com aviões não tripulados a um petroleiro com propriedade de um israelita, limitam quedas mais expressivas.





Tecnicamente, com as perdas das últimas sessões, o crude volta a apresentar uma perspetiva mais bearish para o curto-prazo, seguindo a testar níveis abaixo do suporte dos $70/barril. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD, apoiam esta perspetiva, sendo esperado que recue até ao próximo suporte dos $65/barril no curto-prazo.







| Fortes dados macroeconómicos e valorização do dólar pressionam ouro

Os preços do ouro registaram uma semana de quedas, apagando os ganhos registados na semana anterior. Os preços da matéria-prima foram pressionados, sobretudo, por fortes dados macroeconómicos, que reforçam a ideia de uma alteração de posição na política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos num futuro próximo, o que afeta os preços do ouro. A valorização da moeda norte-americana também contribuiu para o fraco desempenho do metal precioso. Contudo, os receios ligados à subida do número de casos de Covid-19 na China e à variante Delta têm oferecido algum suporte ao ouro ao.



Tecnicamente, com as perdas desta semana, o ouro dissipa a perspetiva bullish que vinha a apresentar desde inícios de julho, aproximando-se já do suporte dos $1750. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD, não apresentam um sinal claro, suportando esta perspetiva. É esperado que o atual suporte seja robusto o suficiente para amparar as perdas do metal precioso. Para o curto-prazo poderá verificar-se um ressalto no suporte dos $1750 ou uma lateralização acima deste.







As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.