IMF – Inflação do Reino Unido abrandou em julho

| Inflação do Reino Unido abrandou em julho

| Membros da FED divididos na reunião de julho

| Petróleo recuou para os $80

| Ouro abaixo dos $1900/onça

A inflação do Reino Unido arrefeceu em julho para os 6.8%, face ao período homólogo, de acordo com o esperado pelo mercado, após uma leitura de 7.9% no mês anterior. Em cadeia, a inflação recuou 0.4%, enquanto o mercado esperava uma queda de 0.5%, após o crescimento de 0.1% registado no mês de junho. A leitura da inflação subjacente, manteve-se nos 6.9%, face ao período homólogo, quando o mercado esperava uma queda para os 6.8%. Já a inflação do setor dos serviços, subiu para os 7.4% em julho, face aos 7.2% registados em junho. O facto da inflação subjacente se ter mantido estável e da inflação dos serviços ter subido aumentou as preocupações existentes sobre a persistência da inflação no Reino Unido. A força da inflação subjacente coloca em questão a "promessa" do primeiro-ministro, Rishi Sunak, de reduzir a inflação em metade até ao final do ano. Numa outra nota, as retalhistas do Reino Unido reportaram uma queda superior ao esperado na suas vendas em julho, tendo as vendas a retalho recuado 3.2%, face ao período homólogo, quando o consenso do mercado apontava para uma queda de 2.1%, após a queda de 1.6% verificada no mês de junho. Em cadeia, as vendas a retalho caíram 1.2%, face a uma queda de 0.5% esperada e ao crescimento de 0.6% registado no mês anterior. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas Britânico, o mês de julho foi particularmente mau para os supermercados, enquanto a chuva elevada e o aumento no custo de vida levou a vendas a retalho fracas .A Libra ganhou terreno ao longo da semana, tendo levado o Eur/Gbp a recuar até renovar mínimos de 1 mês e encontrar suporte nas £0.8520. Assim, o par permaneceu a transacionar no canal entre o suporte das £0.8500 e a resistência presente nas £0.8720.Os membros responsáveis pela política monetária da Reserva Federal apresentaram-se divididos quanto à necessidade de realizar mais incrementos nas suas taxas de juro de referência na passada reunião de 25 e 26 de julho do banco central norte-americano. Assim, a ata indica que os membros do comité permaneceram determinados no seu compromisso de reduzir a inflação para a meta de 2 % da instituição e que a maioria dos participantes continuou a observar riscos significativos de uma subida da inflação, o que poderia levar a um maior aperto da política monetária do que o antecipado. No entanto, observou-se uma maior dispersão de opiniões na FED enquanto os membros analisam as provas de que a inflação está a cair e avaliam os potenciais danos para o emprego e o crescimento económico se as taxas forem aumentadas mais do que o necessário. Em geral, os responsáveis concordaram que o nível de incerteza permanecia elevado e que as futuras decisões sobre as taxas de juro dependeriam dos dados divulgados nos próximos meses. Já na Zona Euro, a produção industrial cresceu 0.5%,em cadeia, quando o mercado esperava uma subida de 0.2%, após a estagnação de 0% registada no mês de maio. Em termos homólogos, a produção industrial recuou 1.2%, face a uma queda de 4.2% esperada e de 2.5% registada no mês anterior. Assim, o vasto sector industrial da Zona Euro recuperou em junho, dando ao seu crescimento global um pequeno impulso para terminar um trimestre fraco com uma nota positiva. Ademais, foi confirmado que o PIB da Zona Euro cresceu 0.3% m/m e 0.6% y/y.O Eur/Usd apresentou uma semana de desvalorização, renovando mínimos de 1 mês abaixo dos $1.0850. O par tem como próximo suporte o nível dos $1.0800, sendo que se espera um ressalto caso recue até tal ponto.Após 7 semanas consecutivas de ganhos, o petróleo perdeu terreno, tendo sido afetado pela divulgação e dados fracos na China e por um crescimento das expectativas de crescimento das taxas de juro da FED.Na última semana, o petróleo desvalorizou até encontrar suporte perto do nível dos $80, no que poderá ser considerada como uma correção após diversas semanas consecutivas de ganhos por parte da matéria-prima.O ouro retornou a perder terreno, tendo sido penalizado por um crescimento nas expectativas de que as taxas de juro dos EUA irão permanecer elevadas durante mais tempo do que o antecipado.Na semana passada, o ouro deu continuidade à desvalorização que vinha apresentar desde o início do mês, quebrando em baixa o suporte presente dos $1900/onça. Este nível poderá agora surgir como uma resistência para o metal precioso.