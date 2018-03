Norges Bank volta a ter participação qualificada no BCP

O Norges Bank reforçou a sua posição no BCP, na semana passada, e voltou a ter uma participação qualificada na instituição portuguesa, revela a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, 26 de Março.

A participação foi reforçada no passado dia 22 de Março, de 1,65% para 2,02%.

"O Banco Comercial Português, S.A. ("BCP") informa ter recebido do Norges Bank a comunicação que se anexa, dando nota de que, na sequência da transacção efectuada no dia 22 de Março de 2018, este último passou a deter uma participação de 2,02% no capital social do BCP", informa o comunicado.

No dia da transacção, as acções do BCP fecharam a sessão a cair 1,11% para 27,67 cêntimos.