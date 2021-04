Bolsa nacional sobe pela terceira sessão

O PSI-20 abriu a subir 0,16% para 5.091,65 pontos. O índice português está a subir pela terceira sessão consecutiva e renovou máximos de janeiro, com os investidores a avaliarem uma bateria de indicadores económicos e resultados de empresas.

As bolsas norte-americanas fecharam ontem em máximos históricos e depois do fecho a Amazon anunciou resultados acima do esperado, mas os futuros sobre o S&P500 estão a perder terreno (-0,3%), com o sentimento do mercado a ser penalizado pela ação dos reguladores chineses, que avançaram com novas medidas contra as tecnológicas do país.

O SCI de Pequim cedeu 0,5% e o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,5%, com os índices a serem pressionados pelo facto de os reguladores chineses terem imposto uma série de restrições às unidades financeiras de 13 tecnológicas chinesas, entre elas a Tencent e a ByteDance.

Os investidores estão hoje atentos aos dados do PIB da Zona Euro do primeiro trimestre, sendo que a França já revelou que a sua economia cresceu 0,4%, surpreendendo pela positiva. O foco está também nos resultados das empresas, com destaque hoje para o BBVA, Barclays, Eni e Astrazeneca.



(notícia em atualização)