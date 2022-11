2023 pode ser altura de voltar a apostar em ações

O ano de 2023 pode ser uma oportunidade para os investidores reentrarem no mercado acionista, com uma visão no longo prazo. Quem o diz é Stefan Hofrichter, economista-chefe da Allianz Global Investors (AllianzGI), que esta terça-feira esteve em Lisboa a apresentar as perspetivas macro e para os mercados no próximo ano.





