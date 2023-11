A semana em oito gráficos: Bolsas e metais preciosos em alta. Dólar recua e juros aliviam

O abrandamento das pressões inflacionistas na Europa e nos Estados Unidos intensificou a expectativa de que os bancos centrais possam estar perto do fim do ciclo de subida de juros diretores. As bolsas e os metais preciosos valorizaram. As “yields” aliviaram e dólar recuou.

Bolsa alemã em destaque no ganho As principais bolsas internacionais terminaram a semana em terreno positivo. Tanto o norte-americano S&P 500 como o europeu Stoxx 600 subiram mais de 2%. O alemão Dax foi o índice que mais valorizou e, por outro lado, o PSI arrecadou os ganhos mais modestos. As principais bolsas internacionais terminaram a semana em terreno positivo. Tanto o norte-americano S&P 500 como o europeu Stoxx 600 subiram mais de 2%. O alemão Dax foi o índice que mais valorizou e, por outro lado, o PSI arrecadou os ganhos mais modestos. PSI recupera de mínimos de um mês O índice nacional terminou a semana com ganhos ligeiros, recuperando da maior queda em um mês registada na semana anterior. Ainda assim, a crise política em Portugal continua a pesar no sentimento dos investidores, sendo o PSI o índice que menos subiu na Europa. O índice nacional terminou a semana com ganhos ligeiros, recuperando da maior queda em um mês registada na semana anterior. Ainda assim, a crise política em Portugal continua a pesar no sentimento dos investidores, sendo o PSI o índice que menos subiu na Europa. EDP acompanha subida no setor Em destaque esta semana esteve a família EDP. A EDP Renováveis foi a cotada que mais força deu ao índice de referência nacional, sendo seguida pela casa-mãe, numa semana em que o índice das “utilities” do Stoxx 600 registou um aumento de mais de 3%. Em destaque esta semana esteve a família EDP. A EDP Renováveis foi a cotada que mais força deu ao índice de referência nacional, sendo seguida pela casa-mãe, numa semana em que o índice das “utilities” do Stoxx 600 registou um aumento de mais de 3%. Ajuda estatal dá força à Siemens Energy A Siemens Energy foi a cotada europeia que mais ganhou. A beneficiar a energética alemã estiveram as notícias de que o governo germânico lhe vai conceder garantias no valor de 7,5 mil milhões de euros para ajudá-la a cumprir as encomendas que estão em carteira. A Siemens Energy foi a cotada europeia que mais ganhou. A beneficiar a energética alemã estiveram as notícias de que o governo germânico lhe vai conceder garantias no valor de 7,5 mil milhões de euros para ajudá-la a cumprir as encomendas que estão em carteira. Resultados dão ânimo à Target A Target, que tinha afundado nos dois meses antes da apresentação de contas, viu os resultados do terceiro trimestre darem um forte impulso ao valor das ações. A retalhista norte-americana escalou 18% num só dia, retomando os valores a que negociava em agosto. A Target, que tinha afundado nos dois meses antes da apresentação de contas, viu os resultados do terceiro trimestre darem um forte impulso ao valor das ações. A retalhista norte-americana escalou 18% num só dia, retomando os valores a que negociava em agosto. Dólar cai com status quo nos juros O dólar foi das divisas mais penalizadas, numa semana em que foram conhecidos dados da inflação nos Estados Unidos que ficaram abaixo do esperado. Estes números apontam para que a Reserva Federal já possa ter terminado o ciclo de subida de juros, o que penalizou a “nota verde”. O dólar foi das divisas mais penalizadas, numa semana em que foram conhecidos dados da inflação nos Estados Unidos que ficaram abaixo do esperado. Estes números apontam para que a Reserva Federal já possa ter terminado o ciclo de subida de juros, o que penalizou a “nota verde”. Metais preciosos lideram ganhos O ouro registou a maior subida das últimas três semanas, na expectativa de que o ciclo de aperto da política monetária da Reserva Federal tenha chegado ao fim. Os metais preciosos ficam menos atrativos com a subida das taxas de juro de referência, uma vez que não rendem juros. O ouro registou a maior subida das últimas três semanas, na expectativa de que o ciclo de aperto da política monetária da Reserva Federal tenha chegado ao fim. Os metais preciosos ficam menos atrativos com a subida das taxas de juro de referência, uma vez que não rendem juros. Queda da inflação alivia “yields” Os juros das dívidas soberanas aliviaram após terem sido conhecidos dados económicos que indicam que os bancos centrais podem já ter terminado o ciclo de subida das taxas de juro. No entanto, a incerteza sobre se isso se concretizará esteve a impedir uma maior descida. Os juros das dívidas soberanas aliviaram após terem sido conhecidos dados económicos que indicam que os bancos centrais podem já ter terminado o ciclo de subida das taxas de juro. No entanto, a incerteza sobre se isso se concretizará esteve a impedir uma maior descida. Ver o primeiro Ver o último Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt | Mariana Ferreira Azevedo 09:30









