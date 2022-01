A semana em oito gráficos: Bolsas mundiais em queda, petróleo em alta e juros mistos

As bolsas mundiais tiveram uma semana negativa, com a Europa a encerrar a última sessão com a maior queda dos últimos dois meses, numa altura em que os investidores se mostram preocupados com o impacto de um potencial endurecimento da política monetária em setores mais sensíveis à evolução das taxas dos bancos centrais.

Stoxx 600 em mínimos de um mês O Stoxx 600 caiu na sexta-feira para o valor mais baixo do último mês, numa semana que se pautou pelos receios de uma subida das taxas de juro pelos bancos centrais antes do previsto, o que penalizou sobretudo as cotadas dos setores cíclicos. O Stoxx 600 caiu na sexta-feira para o valor mais baixo do último mês, numa semana que se pautou pelos receios de uma subida das taxas de juro pelos bancos centrais antes do previsto, o que penalizou sobretudo as cotadas dos setores cíclicos. PSI-20 perde gás O índice de referência português desvalorizou 0,96% esta semana, especialmente devido ao tombo mais expressivo na sexta-feira, quando acompanhou a Europa e cedeu 1,43%. As quedas de pesos pesados como o BCP pesaram no desempenho. O índice de referência português desvalorizou 0,96% esta semana, especialmente devido ao tombo mais expressivo na sexta-feira, quando acompanhou a Europa e cedeu 1,43%. As quedas de pesos pesados como o BCP pesaram no desempenho. BCP lidera quedas em Lisboa O BCP foi a cotada que mais desvalorizou no índice português, numa semana em que viu o Credit Suisse reiterar uma “abordagem cautelosa” para os títulos do banco. Do lado dos ganhos, a Pharol e a Nos ganharam fôlego, com subidas de 10,56% e de 3,84%, respetivamente. O BCP foi a cotada que mais desvalorizou no índice português, numa semana em que viu o Credit Suisse reiterar uma “abordagem cautelosa” para os títulos do banco. Do lado dos ganhos, a Pharol e a Nos ganharam fôlego, com subidas de 10,56% e de 3,84%, respetivamente. AutoStore pressiona Stoxx600 A norueguesa AutoStore Holdings, que fabrica tecnologia de robótica e software, teve o pior desempenho na Europa, numa altura em que disputa com a cadeia britânica de supermercados online Ocaso vários processos em tribunal devido a acusações mútuas de infração de patentes. A norueguesa AutoStore Holdings, que fabrica tecnologia de robótica e software, teve o pior desempenho na Europa, numa altura em que disputa com a cadeia britânica de supermercados online Ocaso vários processos em tribunal devido a acusações mútuas de infração de patentes. Netflix penaliza S&P500 A Netflix, que fornece um serviço de streaming de filmes e séries de televisão, foi das cotadas que mais caíram no S&P 500, depois de as suas contas terem dececionado o mercado. Apesar de os novos assinantes terem sido superiores ao esperado em 2021, o crescimento foi o mais lento desde 2015. A Netflix, que fornece um serviço de streaming de filmes e séries de televisão, foi das cotadas que mais caíram no S&P 500, depois de as suas contas terem dececionado o mercado. Apesar de os novos assinantes terem sido superiores ao esperado em 2021, o crescimento foi o mais lento desde 2015. Euro perde terreno para o dólar O dólar teve um desempenho atribulado ao longo da semana, mas foi o suficiente para ganhar terreno às principais divisas europeias, como é o caso do euro ou da libra. A libra esterlina registou o maior recuo perante o dólar, numa semana em que a inflação atingiu um máximo de 30 anos. O dólar teve um desempenho atribulado ao longo da semana, mas foi o suficiente para ganhar terreno às principais divisas europeias, como é o caso do euro ou da libra. A libra esterlina registou o maior recuo perante o dólar, numa semana em que a inflação atingiu um máximo de 30 anos. Petróleo sobe perto de 2% Os preços do Brent subiram quase 2% em Londres, numa semana em que chegaram a máximos de sete anos devido à perspetiva de uma procura robusta num contexto de défice da oferta. Na sexta-feira corrigiram, o que reduziu o ganho semanal. Os preços do Brent subiram quase 2% em Londres, numa semana em que chegaram a máximos de sete anos devido à perspetiva de uma procura robusta num contexto de défice da oferta. Na sexta-feira corrigiram, o que reduziu o ganho semanal. Juros recuam na Alemanha Embora os juros das bunds alemãs a 10 anos tenham regressado a valores positivos pela primeira vez desde 2019 na quarta-feira, o alívio nos restantes dias foi o suficiente para garantir uma descida no total semanal. Já as yields das obrigações italianas lideraram as subidas na semana. Embora os juros das bunds alemãs a 10 anos tenham regressado a valores positivos pela primeira vez desde 2019 na quarta-feira, o alívio nos restantes dias foi o suficiente para garantir uma descida no total semanal. Já as yields das obrigações italianas lideraram as subidas na semana. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt | Cátia Rocha catiarocha@negocios.pt 09:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A semana em oito gráficos: Bolsas mundiais em queda, petróleo em alta e juros mistos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: A semana em oito gráficos: Bolsas mundiais em queda, petróleo em alta e juros mistos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar