Bolsas sobem generalizadamente com novas da China As bolsas do Velho Continente e norte-americanas tiveram um saldo semanal generalizadamente positivo, muito à conta da expectativa de um acordo que ponha termo às tensões comerciais entre Washington e Pequim. A China parece estar disponível para corresponder às pretensões dos EUA e avançar com um plano de reforço das compras de bens norte-americanos para, daqui a seis anos, garantir uma relação comercial equilibrada entre as duas economias. A notícia animou fortemente as bolsas na última sessão da semana.

PSI-20 sobe mais de 2% entre segunda e sexta-feira O índice de referência nacional avançou 2,21% no cômputo da semana, elevando para 7,1% o ganho no acumulado do ano. Entre as valorizações na Europa Ocidental, o PSI-20 esteve no patamar das maiores subidas, sendo que o britânico FTSE foi o que menos avançou.

Jerónimo Martins foi a cotada que mais valorizou na praça lisboeta A retalhista dona do Pingo Doce foi a cotada do PSI-20 que mais terreno ganhou na semana, com uma valorização acumulada de 13,19%. Depois de um ano "horribilis", a Jerónimo Martins volta a ser uma das empresas preferidas dos gestores para investir em 2019. As empresas de retalho e a Nos lideram a preferência dos gestores de ações nacionais para investir na bolsa lisboeta.

Metro Bank com o melhor desempenho do Stoxx600 O britânico Metro Bank foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, ao avançar 17%. O banco esteve a ser impulsionado pelo anúncio da abertura de uma terceira agência na City londrina.

First Republic Bank anima S&P 500 O First Republic Bank somou 14,97% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou, contribuindo para a valorização agregada de 2,71% do índice esta semana. A sustentar a cotada norte-americana de gestão de bancos e fortunas esteve o anúncio dos resultados do quarto trimestre, que foram superiores ao previsto pelo consenso de mercado.

Dólar com primeiro ganho semanal do ano A moeda norte-americana valorizou face a um cabaz de moedas parceiras, no acumulado entre segunda e sexta-feira, tendo mesmo registado o primeiro ganho semanal deste ano. Aliás, desde meados de dezembro que não subia em termos semanais. Assim como as bolsas mundiais, o dólar esteve a ser animado pelo otimismo em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China.

Petróleo marca terceira semana de subidas O "ouro negro" subiu pela terceira semana consecutiva, tendo na sexta-feira sido animado pela expectativa de que os cortes de produção da Organização dos Países Produtores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP +) e a previsível procura robusta de combustível mantenham os mercados equilibrados. As notícias provenientes da China, que apontam para um alívio das tensões com os EUA, deram também um grande impulso.