A semana em oito gráficos: Itália, Brexit e tensões comerciais dão a mão ao petróleo num quarteto de pressão nos mercados

Queda generalizada nas bolsas mundiais As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal negativo, a par com a Ásia e os Estados Unidos. O mau desempenho das matérias-primas, com especial relevo para o petróleo e os metais de base, foi um dos factores de pressão, a par com os receios em torno da instabilidade política na Europa, com o Brexit à cabeça, e das tensões comerciais EUA-China.

PSI-20 cai mais de 2% entre segunda e sexta-feira O índice de referência nacional recuou 2,31% no cômputo da semana, aumentando para 10,9% a sua perda no acumulado do ano. O PSI-20 foi um dos índices da Europa Ocidental que mais terreno perdeu na semana, com as papeleiras a registarem as maiores quedas.

Papeleiras lideram descidas na praça lisboeta A Navigator, Semapa e Altri foram as cotadas do PSI-20 que mais desvalorizaram esta semana, com perdas acumuladas de 6,90%, 5,87% e 5,58%, respectivamente. As cotadas da pasta e papel acompanharam a tendência generalizada do sector na Europa. Esta semana, a A luxemburguesa Zoom Lux S.à.r.l. deixou de ter uma participação qualificada na Navigator.

Indivior com pior desempenho no Stoxx600 A farmacêutica britânica Indivior foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais caiu no agregado da semana, ao afundar 50,10%, depois de um tribunal de recurso dos EUA ter dado luz verde à empresa de medicamentos genéricos Dr. Reddy’s Laboratories para vender uma versão, igual à da Indivior, do Suboxone, que consiste num tratamento do transtorno do uso de opiáceos.

L Brands perde com corte de dividendos A retalhista de moda norte-americana mergulhou 14,80% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais caiu, contribuindo para a perda agregada de 3,38% do índice esta semana. A penalizar a cotada esteve o anúncio de um corte de 50% dos seus dividendos, isto depois de informar também sobre a demissão da CEO de uma das suas principais marcas, Victoria’s Secret. Jan Singer despediu-se, num contexto de fortes críticas devido à queda das receitas, e será substituída em inícios de 2019 por John Mehas.

Dólar sobe face às principais congéneres A nota verde valorizou face às principais moedas, como o euro, iene e libra esterlina, com o índice do dólar a registar o maior ganho semanal do último mês. A sustentar a divisa norte-americana esteve a aversão ao risco dos investidores, que esta semana procuraram activos-refúgio, que no mercado cambial ditam a preferência pelo dólar, iene e franco suíço.

Brent abaixo dos 60 dólares pela primeira vez desde Outubro de 2017 O petróleo continuou a derrapar, marcando a sétima semana consecutiva de quedas. A cotação do barril estabeleceu-se em mínimos de Outubro do ano passado, tanto em Londres (abaixo dos 60 dólares) como nos EUA (abaixo dos 51 dólares). E é tudo uma questão de oferta e procura. Numa altura em que a economia está a desacelerar - um efeito acentuado pela guerra comercial entre os EUA e a China -, a procura por petróleo tenderá a diminuir. No entanto, a oferta não estará a ajustar-se: os sinais dados são de que a oferta (produção de barris) continuará elevada, o que pressionará os preços. E nem o previsível corte de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos seus aliados parece ser suficiente para dissipar os receios dos investidores.