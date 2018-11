A semana em oito gráficos: maré vermelha para as bolsas, dólar e petróleo

China, Itália e Reino Unido perturbam bolsas europeias As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal negativo, com o forte contributo do Reino Unido, depois da sucessão de demissões no governo de Theresa May, na quinta-feira, devido ao acordo para o Brexit alcançado entre Londres e Bruxelas. Também o abrandamento da economia chinesa foi um dos factores que contribuiu para as quedas dos mercados accionistas um pouco por todo o mundo, além do facto de Itália ter batido o pé a Bruxelas ao não alterar o seu Orçamento para 2019.

PSI-20 cai mais de 2% no acumulado de segunda a sexta-feira O índice de referência nacional recuou 2,12% no cômputo da semana, aumentando para 8,77% a sua perda no acumulado do ano. O PSI-20 foi assim um dos índices da Europa Ocidental que mais terreno perdeu na semana, com a Mota-Engil a ser um dos principais factores de pressão.

Mota-Engil lidera descidas na praça lisboeta A Mota-Engil foi a cotada do PSI-20 que mais desvalorizou esta semana, com uma perda de 10,59%. Na sexta-feira, a construtora cedeu 2,61%, tendo sido o quinto dia consecutivo a negociar no vermelho e numa sessão em que tocou no valor mais baixo (1,534 euros) desde Dezembro de 2016. A Mota-Engil teve assim um fraco desempenho ao longo da semana, apesar de ter anunciado na véspera a adjudicação de novos contratos na América Latina no valor de 200 milhões de euros.

AMS com pior desempenho no Stoxx600 A austríaca ams AG – anteriormente conhecida como austriamicrosystems AG e ainda conhecida como AMS (Austria Mikro Systeme) – foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais caiu no agregado da semana, ao recuar 32,10%, para mínimos de 52 semanas. A empresa, que concebe e fabrica soluções avançadas de sensores e semicondutores analógicos, é fornecedora da Apple na área de tecnologia de reconhecimento facial, e foi uma das fornecedoras de componentes da tecnológica da maçã que esta semana reviu em baixa as suas estimativas de resultados devido à previsão de uma menor venda de iPhones do que se esperava.

Abiomed perde com resultados clínicos bons mas não excelentes A Abiomed, fabricante norte-americana de dispositivos de implantes médicos, afundou 20,53% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais caiu, contribuindo para a perda agregada de 1,98% do índice esta semana. A penalizar a cotada esteve a divulgação de dados clínicos bons, mas não excelentes, sobre a segurança e fiabilidade de um dos seus produtos.

Dólar cai e Clarida ajuda a pressionar A nota verde depreciou-se face ao euro, no cômputo da semana, especialmente na sexta-feira, dia em que esteve a ser penalizado pelas declarações do vice-chairman da Reserva Federal norte-americana, Richard Clarida, que disse que o banco central dos EUA tem de ter em conta o panorama económico global e o facto de haver sinais de abrandamento do crescimento mundial. Isso fez diminuir a possibilidade de várias subidas de juros em 2019, o que está a pressionar o dólar. Face à libra, a moeda norte-americana ganhou terreno, mas por força da debilidade da divisa britânica num contexto de perturbação política em torno do Brexit.

Crude desce com tweet de Trump e receio de oferta excessiva As cotações do “ouro negro” subiram esta sexta-feira, devido à expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados acordem um corte de produção na reunião de 6 de Dezembro. No entanto, o saldo da semana foi negativo. A contribuir para as quedas desta semana esteve um tweet do presidente norte-americano, Donald Trump, em que criticou a Arábia Saudita por querer reduzir a sua oferta de crude em 500.000 barris por dia a partir de Dezembro e em que disse esperar que a OPEP não corte a produção. A pesar estiveram também os receios de que haja uma oferta excessiva no mercado face à procura, especialmente num contexto de abrandamento económico global.