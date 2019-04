Acionistas da Compta aprovam saída de bolsa

Inês Gomes Lourenço

A Compta anunciou esta quarta-feira, 17 de abril, em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que "foram aprovadas as propostas" sobre "a perda da qualidade de sociedade aberta" e de "atribuir ao conselho de administração mandato para praticar os atos e satisfazer as formalidades que se mostrem necessários à concretização, em termos válidos e plenamente eficazes, da deliberação" da saída de bolsa.

As ações da Compta, que está cotada no índice Euronext Lisboa Geral (PSI Geral), encerraram hoje a valer 13 cêntimos.

A empresa, cuja administração é presididida por Armindo Monteiro (na foto), opera nas áreas de telecomunicações e sistemas de informação.

Com centros tecnológicos instalados no TagusValley – Tecnopólo do Vale do Tejo, em Abrantes, no Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, em Évora, e no Instituto Politécnico de Tomar, a Compta decidiu, no caso da região Norte, abandonar as suas instalações em Alfena, Valongo, e transferir-se para o Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (Tecmaia), na Maia – transferência essa que ocorreu em junho do ano passado.