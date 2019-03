Acionistas da Compta decidem a 17 de abril saída de bolsa

De acordo com a convocatória, a ordem de trabalhos da reunião magna tem dois pontos: "deliberar sobre a perda da qualidade de sociedade aberta" e "deliberar atribuir ao Conselho de Administração mandato para praticar os atos e satisfazer as formalidades que se mostrem necessários à concretização, em termos válidos e plenamente eficazes, da deliberação a que se refere o número anterior".

A Compta, liderada por Jorge Delgado (na foto), está cotada no índice Euronext Lisboa Geral e cada ação valia na sessão de hoje 0,12 euros.

A assembleia-geral está agendada para as 11:30 do dia 17 de abril.

Com centros tecnológicos instalados no TagusValley – Tecnopólo do Vale do Tejo, em Abrantes, no Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, em Évora, e no Instituto Politécnico de Tomar, a Compta decidiu, no caso da região Norte, abandonar as suas instalações em Alfena, Valongo, e transferir-se para o Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (Tecmaia), na Maia – transferência essa que ocorreu em junho do ano passado.