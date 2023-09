Ações do Benfica e FC Porto paradas em dia de clássico

As ações do Benfica e do FC do Porto estão a negociar inalteradas em dia de clássico, o primeiro da época 2023/2024.Sensivelmente a meio da sessão desta sexta-feira as ações do clube da Luz, que vai receber os "azuis e brancos", já tinham trocado de mãos 595 vezes, estando a cotar nos 3,38 euros. Já as ações da equipa comandada por Sérgio Conceição negoceiam nos 1,25 euros, tendo trocado de mãos 120 vezes.O clássico disputa-se esta sexta-feira no Estádio da Luz. Os portistas descem ao "inferno", numa altura em que vão à frente, com apenas um ponto a separar os dois "grandes", na sétima jornada do campeonato.Esta é apenas a quarta vez que Roger Schmidt defronta Sérgio Conceição. O alemão venceu na Supertaça e no Dragão, mas perdeu na Luz em abril do ano passado.