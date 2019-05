Adeus, ações. Olá, obrigações. Wall Street cai para mínimos do início do ano

O vermelho já dominava a negociação na Europa - cujo principal índice está em mínimos de março - e agora passa também a dominar as bolsas norte-americanas. Wall Street abriu em queda nesta quarta-feira, 29 de maio, com os investidores a afastarem-se de "ativos de risco" como as ações e a correrem para as obrigações soberanas.





A disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, cujo desfecho tarda em chegar, está a deixar os investidores nervosos. Além do mais, a cada dia surgem notícias de que o conflito pode agravar-se.Primeiro foi Donald Trump a declarar que os EUA e a China não estão preparados para fazer um acordo com a China . Depois chegou a notícia de que a Huawei vai subir o tom confrontacional com as autoridades norte-americanas . E ainda a possibilidade de a China impedir o fornecimento aos EUA de metais raros que são utilizados no fabrico de telemóveis Esta incerteza levou à corrida dos investidores para obrigações soberanas, ativos que são vistos como mais seguros comparativamente com as ações. As bolsas norte-americanas fecharam ontem com uma queda de quase 1% ao passo que os juros norte-americanos baixaram para mínimos. O mesmo aconteceu no Japão e verifica-se atualmente na Europa."A queda dos juros das obrigações norte-americanas é um indicador de que a incerteza está a crescer", classificou a economista-chefe da G Plus Economics, Lena Komileva, à Bloomberg TV. Nesta altura teme-se novamente que haja uma inversão da curva de rendimentos, o que sinalizaria que os investidores estão mais preocupados com que vai acontecer a curto prazo - temendo o impacto negativo da disputa comercial no crescimento económico - do que daqui a dez anos.Há também analistas que admitem que o mercado está já a incorporar o potencial efeito de uma nova ronda de tarifas dos Estados Unidos sobre os bens chineses, cuja lista já foi preparada pela Casa Branca. À Reuters, Justin Onuekwusi, analista da Legal & General Investment Management, diz que o "mercado está simplesmente a calcular qual será o impacto de uma nova ronda de tarifas uma vez que não acha que a retórica vá acalmar".