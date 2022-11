Apesar da subida, Lisboa fica aquém da Europa em outubro

Lisboa entrou com o pé direito no último trimestre do ano, com sete das 15 cotadas a valorizarem mais de 10% em outubro. O PSI viveu o melhor mês desde março, ao subir 7,84% – engordando o desempenho anual para 2,67% –, mas ficou, ainda assim, aquém do europeu Stoxx 600, que avançou 9% – a maior valorização desde novembro de 2020.





