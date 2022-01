Após duplicar valor, “rally” dos CTT avança?

A empresa foi a estrela do PSI-20 em 2021, apesar da incerteza face ao contrato de serviço postal universal. Ao reforço do segmento das encomendas juntou-se já este ano uma nova aposta no imobiliário. No entanto, para já, o arranque de 2022 em bolsa está a ser negativo.

Após duplicar valor, "rally" dos CTT avança?









