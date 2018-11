Apple em “bear market” volta a afundar Wall Street

As bolsas dos EUA regressaram às fortes quedas, com o Nasdaq em destaque, numa sessão em que a Apple volta a perder mais de 3%. O retalho também está a pressionar os índices bolsistas, com cotadas do sector a afundarem mais de 10%.

Reuters

O Dow Jones está a ceder 1,58% para 24.623,35 pontos, o Nasdaq recua 2,11% para 6.882,02 pontos e o S&P500 cai 1,38% para 2.653,46 pontos.

As fracas perspectivas para as vendas das retalhistas no último trimestre do ano estão a minar a confiança dos investidores, numa altura em que as tecnológicas continuam a pressionar. As bolsas dos EUA estão assim a ser arrastadas por um sentimento negativo generalizado.

"É um sell-off relacionado com crescimento. Não há um nome específico. As pessoas acham que o crescimento atingiu o seu pico assim como os resultados" das cotadas, realçou Michael Antonelli, gestor da Robert W. Baird, à Reuters. "Alguns dos grandes retalhistas estão a quebrar e isso é acrescentar combustível ao incêndio", salientou.

Assim, além das tecnológicas, que têm registado fortes quedas, nesta sessão o sector do retalho também está a pressionar, devido aos resultados apresentados e às perspectivas de resultados.

A Target está a afundar mais de 11%, depois de ter revelado os lucros do terceiro trimestre, com os números a ficarem aquém do previsto. A Reuters salienta que alguns analistas consideram que há sinais claros de que o consumo das famílias está a enfraquecer. O que são más notícias para as retalhistas.

A Kohl’s, retalhista de roupa, também está a deslizar mais de 10,5%, depois de ter apresentado projecções de resultados para o total do ano que ficaram aquém das previsões.

A Apple, que já cai mais de 20% desde o máximo atingido em Outubro, está a deslizar 3,83% para 178,75 dólares. A fabricante do iPhone tem sido fortemente penalizada pelas perspectivas de menores vendas dos três modelos de iPhone lançados em Setembro.