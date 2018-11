Bloomberg

A praça lisboeta derrapou 1,51% para os 4.829,53 pontos esta terça-feira, 20 de Novembro, acumulando quatro sessões consecutivas de quedas. 16 cotadas do índice desvalorizaram nesta sessão, com destaque para as perdas do BCP, da EDP Renováveis e do sector do papel. A bolsa negoceia em mínimos de Março de 2017 A bolsa nacional acompanha assim o 'sell off' que se regista nas bolsas europeias. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, perdeu mais de 1,14% para os 351,06 pontos, acumulando cinco sessões consecutivas de quedas.Quase todos os sectores negoceiam no vermelho, com as maiores quedas a serem protagonizadas pela banca e pelo sector tecnológico. Neste último caso, em causa está a desvalorização de 3,5% da Apple em Wall Street,Em Lisboa, 16 das 18 cotadas fecharam em baixa, com duas inalteradas. A maior queda foi protagonizada pela Mota-Engil desvalorizou 5,39% para os 1,51 euros, negociando em mínimos de 2016. Isto acontece "Entre as maiores cotadas, destaque para o BCP que derrapou 2,66% para os 24,14 cêntimos e a EDP Renováveis que perdeu 2,02% para os 7,5 euros. Em queda esteve também o sector do papel: a Navigator desvalorizou 2,3% para 3,828 euros, a Semapa perdeu 1,76% para os 14,5 euros e a Altri derrapou 2% para os 6,85 euros. Nota ainda para a queda da Jerónimo Martins de 1,13% para os 10,5 euros.A Galp Energia foi uma das cotadas que arrancou a sessão no verde, mas inverteu e intensificou as perdas no final da sessão por causa da cotação do petróleo. A cotada fechou com uma desvalorização de 0,72% para os 14,45 euros. O barril negociava em baixa, mas de forma ligeira até a meio da tarde, tendo depois desvalorizado mais de 4% devido ao sentimento negativo generalizado nos mercados.A EDP e a Sonae Capital foram as únicas duas cotadas que não desvalorizaram esta terça-feira.(Notícia actualizada pela última vez às 17h06)