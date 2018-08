Aston Martin quer acelerar na bolsa de Londres

A Aston Martin, fabricante dos famosos carros desportivos usados pelo agente secreto 007, quer ir para a bolsa de Londres. O anúncio poderá ser feito já esta quarta-feira, numa operação que avalia a empresa em mais de seis mil milhões de dólares.

De acordo com o The Wall Street Journal, a Aston Martin planeia colocar cerca de mil milhões de libras (ou 1,29 mil milhões de dólares) em acções na bolsa londrina.





Com esta operação, a marca de carros poder gerar até cinco mil milhões de libras através desta oferta, referem fontes próximas da operação ao jornal, isto se se considerar o máximo do intervalo previsto.



Os investidores aguardam por um anúncio esta quarta-feira. E se este se concretizar, a entrada da Aston Martin em bolsa será a primeira por parte de uma marca famosa de carros desportivos desde que a Fiat Chrysler Automobiles vendeu 9% da Ferrari por 52 dólares cada, em Outubro de 2015.



A entrada em bolsa da marca de carros poderá ser anunciada num momento positivo para a empresa. Foi em Maio que a Aston Martin reportou um aumento de 3% do EBITDA, para 43,7 milhões de libras, e receitas com as vendas na ordem dos 185,4 milhões de libras.