Aumento de capital da Vista Alegre arranca amanhã. Preço pode ir até 1,30 euros

A Vista Alegre vai realizar um aumento de capital num valor superior a 17,4 milhões de euros, através da emissão de novas acções. No total serão emitidos mais de 21,7 milhões de títulos, com o preço a estar fixado entre 1 e 1,30 euros, de acordo com o prospecto da operação publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na quarta-feira, 27 de Novembro.

Além desta emissão de acções, a Visabeira, que actualmente detém mais de 90% do capital da Vista Alegre, vai ainda vender uma parte dos títulos que detém, tal como já estava previsto. A Visabeira vai assim alienar mais de 8,7 milhões de acções, representativas de 5% do capital da Vista Alegre após o aumento de capital.

A operação vai assim arrancar no dia 29 de Novembro (esta quinta-feira) e deverá ser concluída no dia 12 de Dezembro. As acções deverão estrear-se no dia 19 de Dezembro. E o preço, cujo intervalo está fixado entre 1 e 1,30 euros, será determinado a 13, um dia depois do fim da oferta.

A operação está condicionada à subscrição da totalidade das acções que agora serão colocadas no mercado, diz a empresa que explica que o objectivo desta operação é precisamente elevar o capital disperso. A empresa quer que o free float ascenda a 17,5%, após o aumento de capital. Actualmente o capital disperso da Vista Alegre é inferior a 3%.

A oferta ficará assim condicionada à procura pela totalidade das acções disponibilizadas, "das quais pelo menos 11.337.279 acções deverão resultar de procura verificada no âmbito da oferta institucional", explica a empresa no prospecto.

A Vista Alegre diz mesmo que "se esta condição não se verificar a oferta global e o aumento de capital ficarão sem efeito."

O primeiro período de subscrição termina a 5 de Dezembro, começando o segundo período no dia seguinte. E as ordens de compra só poderão ser revogadas até dia 7 de Dezembro.