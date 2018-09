Vista Alegre Atlantis convoca accionistas para decidir aumento de capital em 17,4 milhões

Os accionistas do grupo, com sede em Ílhavo, Aveiro, vão ser chamados a decidir sobre uma autorização ao Conselho de Administração para avançar com o referido aumento de capital, com o objectivo de conseguir um "incremento da dispersão do capital da sociedade e a optimização de fontes de financiamento da estratégia da VAA", diz o mesmo documento.

O aumento de capital será levado a cabo "no âmbito de oferta pública e/ou institucional de subscrição de ações ordinárias", detalha a VAA.

"No contexto da reorganização do Grupo Vista Alegre que tem vindo a ser levada a cabo, o Conselho de Administração tem vindo a ponderar o interesse da VAA em alargar a sua base de accionistas e incrementar a respectiva dispersão de capital em bolsa, assim como as alternativas mais vantajosas de financiamento da estratégia da sociedade", adianta o grupo, numa exposição sobre as propostas a esta AG.

Em cima da mesa está a "subscrição de até 21.772.735 de ações ordinárias, com o valor nominal de 0,80 euros cada, que representarão até 12,5% do capital social da VAA, num montante global máximo de aumento de 17.418.188,00 euros", explica o grupo, "sendo esta oferta eventualmente combinada com uma oferta pública e/ou institucional de venda de ações da sociedade já emitidas", lê-se no comunicado.

O segundo ponto da reunião de accionistas vem na sequência desta decisão, visto que para que possa avançar terá que ser suprimido o "direito de preferência dos accionistas na subscrição do aumento de capital que venha a ser deliberado pelo Conselho de Administração até 31 de Maio de 2019".

A reunião de 12 de Outubro irá ainda proceder à eleição de um vogal do Conselho de Administração "para o mandato em curso, passando este órgão a ser composto por onze membros", adiantou a VAA. Este novo elemento, Teodorico Figueiredo Pais, foi proposto pelo accionista Visabeira.

Em agosto, os accionistas deliberaram na direcção oposta. "Foi deliberada a redução do capital social no montante de 0,24 euros [...] para 121.927.316,80 euros, representados por 1.524.091.460 ações com o valor nominal de 0,08 euros", disse, em comunicado a Vista Alegre, nessa altura. Esta decisão surgiu após os accionistas terem aprovado a doação de três ações da accionista Visabeira Indústria representativas do capital social da Vista Alegre.