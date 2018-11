Vista Alegre vende acções a 80 cêntimos no aumento de capital

Os accionistas da Vista Alegre aprovaram em Outubro o aumento de capital que a empresa quer fazer para posteriormente aumentar a dispersão em bolsa. O conselho de administração tinha até 31 de Maio para fixar os termos e condições da operação, tendo decidido fazê-lo esta terça-feira, 27 de Novembro.

O aumento do capital social da Vista Alegre ascende a 17.418.188,00 euros, passando o capital da empresa de 121.927.316,80 para 139.345.504,80 euros.

No prospecto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre explica que a subscrição deste aumento de capital será efetuada no âmbito de uma oferta de subscrição de 21.772.735 novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 12,5% do capital social (após o aumento), com o valor nominal de 0,80 euros cada, por novas entradas em dinheiro, com supressão de direito de preferência dos accionistas e sem possibilidade de subscrição incompleta.

"Esta oferta de subscrição de novas acções será ainda combinada com o lançamento de oferta de venda de 8.709.094 acções, representativas de 5% do capital da sociedade (após o aumento), já emitidas e detidas pela Visabeira Indústria (oferente), que é a accionista maioritária da Vista Alegre)".

A Visabeira tem a faculdade de, por sua exclusiva iniciativa, "aumentar a oferta de venda institucional em até 13.063.641 acções, passando nesse caso a oferta de venda a englobar acções representativas de até 12,5% do capital social da Vista Alegre após aumento de capital.

A oferta global (que engloba as referidas ofertas de subscrição e de venda) será composta por: (i) uma oferta pública de distribuição em Portugal e (ii) uma oferta particular de acções a certos investidores institucionais nos mercados nacional e internacional.

"Tendo como finalidade promover o aumento do free float da Vista Alegre, a oferta global está sujeita, entre outras condições, à existência de uma procura para a totalidade das acções objecto da oferta global, i.e. de pelo menos 30.481.829 acções (correspondente a 17,5% do capital social pós aumento), das quais pelo menos 11.337.279 acções deverão resultar de procura verificada no âmbito da oferta institucional, independentemente do exercício ou não pelo oferente da faculdade de aumento do número de acções objecto da oferta institucional", salienta o prospecto.

Ou seja, a oferta encontra-se subordinada à verificação de uma procura para a totalidade das acções VAA objecto da oferta e da oferta institucional, ou seja, 30.481.829 acções VAA (correspondente a 17,5% do capital social após aumento, sem incluir a possibilidade de aumento por decisão do oferente), incluindo todas as componentes da oferta.

Caso alguma destas condições não se verifique, tanto a oferta pública como a oferta institucional, nas suas componentes – quer de aumento de capital e oferta de subscrição de novas acções quer de oferta de venda das acções por parte do oferente – ficarão sem efeito.

A oferta global será lançada com base num intervalo de preços, mínimo e máximo entre 1 e 1,30 euros, dentro do qual se fixará o preço da oferta global, a ser determinado após o final do período dessa mesma oferta.

A oferta global decorre em dois períodos, o primeiro de 29 de Novembro a 5 de Dezembro e o segundo de 6 de Dezembro a 12 de Dezembro.





(notícia actualizada às 23:25)