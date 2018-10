Vista Alegre com lucros de 3,7 milhões até ao final de Setembro

A Vista Alegre registou lucros de 3,65 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, contra 1,86 milhões no mesmo período do ano passado.

Pedro Elias/Negócios

A Vista Alegre reportou um resultado líquido positivo no valor de 3,652 milhões de euros entre Janeiro e Setembro, o que corresponde a um aumento de 96% face aos lucros do período homólogo do ano passado (1,868 milhões).

"O mercado externo continua a ser o grande impulsionador desta boa performance: com 42,6 milhões de euros de vendas, representa actualmente 67% do volume de negócios da Vista Alegre. Este aumento é justificado pelo crescimento do negócio em novos mercados, nomeadamente na Europa e Ásia. Na Europa destacam-se a França e Espanha com maiores crescimentos", refere a empresa no comunicado dos resultados enviado à CMVM.

No mercado interno, "o valor das vendas foi de 21,3 milhões de euros, alicerçado no negócio das lojas próprias e na consolidação de estratégia da Vista Alegre, que apostou neste canal em Portugal", acrescenta.

Por seu lado, o volume de negócios passou de 60,9 para 63,9 milhões de euros, aumentando 5%.

Já o EBITDA foi de 11,4 milhões de euros, ficando assim 22% acima do mesmo período de 2017.

A empresa registou um resultado operacional de 6,7 milhões de euros, superior em 50% ao período homólogo de 2017.

"A aquisição da Bordallo Pinheiro e Cerutil permite o reforço do posicionamento da Vista Alegre no sector da cerâmica e visa conferir maior dimensão e diversificação dos seus segmentos de negócio, assim como explorar a marca centenária ‘Bordallo Pinheiro’", realça a empresa no comunicado ao mercado.