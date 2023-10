33.665,41



Já a United Airlines, que apresentou contas na terça-feira após o fecho da sessão, tombou 9,67%, encerrando no valor mais baixo desde outubro de 2022. A companhia aérea lucrou 1,14 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, mas reduziu o "guidance" para o resto do ano, citando os preços dos combustíveis para aviação e a suspensão de voos para Telavive.



A empresa revelou também, já esta quarta-feira, que iria mudar a ordem de embarque a partir do dia 26 de outubro. Os passageiros a voar em económica com lugar à janela começarão a embarcar primeiro. O objetivo é o de ganhar tempo, sendo estimado que se possa poupar dois minutos.



Já a Procter & Gamble avançou 2,56%, após ter revelado um resultado líquido no seu primeiro trimestre fiscal superior ao esperado. A empresa lucrou 4,52 mil milhões de dólares, acima das expectativas do mercado.



"Os riscos de uma escalada das tensões no Médio Oriente voltaram a aumentar, depois de notícias que dão conta de um bombardeamento num hospital", disse à Bloomberg Jane Foley, analista do Rabobank. Apesar de existirem alguns sinais de pânico, acrescentou, "casa haja qualquer sinal de uma escalada, podemos esperar um aumento da aversão ao risco".



O mercado deverá agora virar-se para as contas da Netflix e da Tesla, divulgadas esta noite.

Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram em baixa, com o aumento das tensões no Médio Oriente a empurrar os investidores para ativos mais seguros, principalmente depois de um ataque a um hospital que complicou os esforços diplomáticos para atenuar o conflito.O mercado está também a avaliar os resultados das empresas naquela que é a primeira semana completa de "earnings season".O S&P 500, referência para a região, perdeu 1,34% para 4.314,60 pontos, o industrial Dow Jones recuou 0,98% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite caiu 1,62%, para 13.314,30 pontos.Entre os destaques nos movimentos de mercado, o Morgan Stanley desceu 6,78%, tendo tido o pior dia em bolsa em três anos e descendo para mínimos de julho de 2022. Isto depois de os lucros do terceiro trimestre, de 2,41 mil milhões de dólares, terem registado uma descida em termos homólogos. Ainda assim, os resultados foram superiores às estimativas. A sustentar as contas do banco liderado por James Gorman estiveram as receitas com o segmento de "trading".